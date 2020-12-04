لبنان | توقيف دورية تابعة لقوات اليونيفل في الزهراني

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 ديسمبر 2020 06:14 مساءً - منذ 40 دقيقة قوة اليونيفيل في لبنان - ارشيف قام عدد من اهالي بلدة كوثرية السياد في منطقة الزهراني بتوقيف دورية تابعة لقوات اليونيفل العاملة في جنوب لبنان هي عبارة عن رانج روفر عدد 2 وهي المرة الاولى التي تمر بها دورية من هذه القوه في البلدة، حيث تم تسليمهم الى مخابرات الجيش.

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