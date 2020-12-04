لبنان | رابطة قدماء القوى المسلحة: فهمي لم يستهدف القضاة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 ديسمبر 2020 06:14 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 4 - ديسمبر - 2020 4:26 مساءً

رأت رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية ان ما اطلقه وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي (عضو الشرف في الرابطة)، في المقابلة التلفزيونية، “لا يستهدف أيا من القضاة، بل جاء في سياق التعميم حيال منظومة الفساد في البلاد التي لم يبق انسان عاقل واحد الا وتحدث عنها”.

ولفتت، في بيان، الى ان المقصود في كلام الوزير ليس الذم بالقضاة او الانتقاص من حقوقهم مهما كانت، بل لاستنهاض السلطة القضائية من كل الجوانب.

وقالت: “لكون حرية الاعلام والتعبير منذ انطلاقة 17 تشرين وما قبلها وما بعدها، الكل يتغنى بهذه الحرية، وما اطلقه الوزير فهمي لا يعدو كونه اقتناعا شخصيا في التعبير عن رأيه الشخصي، وعلى كل من يعتبر نفسه متضررا ان يعبر عن نفسه بالطريقة نفسها ووفقا لاقتناعاته الشخصية”.

أضافت: “علينا القول إن حرية التعبير مصونة في القانون كما في الدستور لأي مواطن، سواء أكان فسادا او اصلاحا او تطويرا او تحديثا، والسؤال المطروح: لماذا هذه الهجمة وهذا التهجم على معالي الوزير؟ من هنا وحتى صدور قانون المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب يبقى الوزير فهمي ابن المؤسسة العسكرية مثالا للشرف والتضحية والوفاء، ويبقى القضاة ابناء العدالة القبة الفولاذية التي تحمي لبنان وشعبه من الفساد”.

وحيا المنسق العام للرابطة فؤاد المولى، (تضم 5000 ضابط عام وضابط قائد) وضباط الرابطة “الوزير فهمي لوقوفه في وجه الفاسدين والمفسدين الذين سرقوا ونهبوا واختلسوا اموال الخزينة والشعب، للمرة الاولى في تاريخ لبنان”.