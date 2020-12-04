لبنان | حزب الله يقاضي فارس سعيد وموقع القوات اللبنانية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 ديسمبر 2020 04:15 مساءً - منذ ساعتين

اشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ابراهيم الموسوي الى أنّ من “حقنا وحق شهدائنا وكرامتنا ووطننا ان ندافع عن انفسنا وهذه هي المرة الاولى التي نقدم فيها دعاوى قضائية”.

وقال الموسوي من أمام قصر عدل بيروت “قدمنا دعاوى اليوم ضد النائب السابق فارس سعيد وضد موقع القوات اللبنانية الالكتروني لانهم اتهمونا بلا وثائق وادلة بانفجار المرفأ وتم الافتراء والتجني علينا”، مضيفا “مستمرون في تقديم دعاوى جديدة ونحضر ملفات مستندة الى مواد حقيقية وصلبة تدين الذين يتلاعبون بالسلم الأهلي ونحن نريد أن يتولى القضاء المهمة وهو المخول حماية سمعة الناس”.

وردّ رئيس جهاز الاعلام والتواصل في القوات اللبنانية شارل جبور عبر الجديد، فقال تعليقا على رفع حزب الله الدعاوى : “نأمل ان يلجأ الحزب باستمرار الى المؤسسات والقضاء وان يكون التزامه بالمؤسسات وان يكون لجوؤه الى القضاء مدخلاً لتسليم سلاحه الى الدولة.”

من جهتها، غردت الوزيرة السابقة مي شدياق على حسابها عبر تويتر قائلةً: “حزب الله وقاحة ما بعدها وقاحة

ضربني وبكى سبقني واشتكى!لا ما بيطلعك معنا

لا مع فارس سعيد ولا مع موقع القوات

لا يحق لك الشكوى امام القضاء بالافتراء في وقت يعرف القاضي والداني ارتكاباتك

لا تعير المحكمة الدولية اهمية وتعتبر اتهامك بقضية المرفأ تجنيّ

يللي استحوا ماتوا”.