لبنان | مخدرات في الضاحية الجنوبية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 ديسمبر 2020 10:17 صباحاً - منذ 5 دقائق

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة بيان جاء فيه: “في إطار العمل الذي تقوم به وحدة الشرطة القضائية في مكافحة الجرائم، ولاسيما في مجال ملاحقة وتوقيف تجار ومروجي المخدّرات، توافرت معلومات لمكتب مكافحة المخدّرات المركزي حول قيام شخص من أصحاب السوابق، بمعاودة نشاطه في مجال الإتجار والترويج.

وأضاف البيان: “نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمّ التوصل الى تحديد مكان إقامته والمركبة الآلية التي يستخدمها في تنقلاته”.

وتابع، “على الأثر، وبتاريخ 27-11-2020 داهمت قوة من المجموعة الخاصة في الوحدة المذكورة منزله في محلة تحويطة الغدير – الضاحية الجنوبية، وتمكّنت من توقيفه، ويدعى:

م. ح. (مواليد عام1960، لبناني)”.

ووفق البيان، ضبطت كمية كبيرة من المخّدرات مقسّمة ومعدّة للترويج، على الشكل التالي:

– حوالى /1/ كلغ ونصف من مادّة الكوكايين موزّعة في داخل مئات العلب البلاستيكية وأكياس نايلون صغيرة.

– /٥٤/غ. باز كوكايين.

– حوالى /1/ كلغ ونصف من حشيشة الكيف.

– ميزان حسّاس.

– مسدس حربي مع مماشط وطلقات صالحة للاستعمال.

– /١٨٤/ طلقة من عيار /٧،٦٢/ ملم. مع ممشطين، جميعها صالحة للاستعمال.

وخُتم البيان، “التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص”.