لبنان | مددوا لكهرباء زحلة… وإلا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 ديسمبر 2020 10:17 صباحاً - منذ 5 دقائق

اعلنت الهيئة الزحلية انه “في ظل الضياع واستمرار اللامبالاة في موضوع كهرباء زحلة ومع تعاظم الخوف من الوصول الى ليل 31\12\2020 دون عقد جلسة تشريعية لتمديد العقد التشغيلي الامر الذي يعني عودة شرعية للعتمة ولمافيا المولدات ،تداعت الهيئة لمتابعة ملف كهرباء زحلة 24/24”.

ودعت أهل زحلة وبلدات قضائها “للبقاء على استعداد للمواجهة ولرفض ما يحاك من مشاريع تحت ستار “المناقصات ” و غيرها من العبارات الرنانة التي اثبتت فشلها ولا تؤدي، إلا لعودتنا إلى زمن الظلام والمولدات، التي تحكمت بنا لعشرات السنين، والرد عليها، ومواجهتها، لن يكون إلا بالشارع” .

وجاء في بيان الهيئة : “نتوجه الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري مطالبين اياه بالدعوة لعقد جلسة تشريعية لإقرار مشروع القانون الرامي للتمديد لكهرباء زحلة لحين حل ازمة الكهرباء و تأمينها لكل لبنان ،لاستمرار هذا المشروع الرائد الذي أراح زحلة والبقاع الاوسط من الظلام، وأمن الخدمة المميزة لاستمرار وديمومة الطاقة على مدار 24 ساعة، طيلة ست سنوات. وهذه النعمة واستمرارها، لا نريدها منة من أحد، فهذا حقنا ونعرف، جيدا كيف نحافظ عليه”و يكفينا مصائب كورونية و اقتصادية “.

وطالب المجتمعون بـ “إدارة شركة كهرباء زحلة، وفي حال عدم الاستجابة إلى مطالب أهالي زحلة والقضاء من قبل الدولة وعدم عقد جلسة تشريعية عدم التوقف عن إنتاج الكهرباء، وعدم حرماننا من هذه الخدمة، وإلا سنكون بالمرصاد للدولة والشركة معا، لأن هذا القرار يتخذه أهالي زحلة وجميع البلدات المستفيدة من الكهرباء 24/24، وحدهم، وهم من يقررون طريقة عيشهم”.