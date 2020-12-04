لبنان | كوبيش: لا إجراءات… لا دعم

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 ديسمبر 2020 10:17 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 4 - ديسمبر - 2020 9:26 صباحًا

أوضح المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش، أن “المؤتمر الدولي لدعم الشعب اللبناني برئاسة مشتركة بين الأمم المتحدة وفرنسا، ذكّر مرة أخرى قادة لبنان بضرورة التنفيذ الفعال للإصلاحات التي تعتبر بالغة الأهمية لاستعادة ثقة المجتمع اللبناني والمجتمع الدولي، لمشاركة الأخير في دعم لبنان”.

وتابع عبر “تويتر”، “بعد أربعة أشهر، عبر المشاركون في المؤتمر عن قلقهم بشأن التأخير في التحقيق في انفجار ميناء بيروت. لا إجراءات – لا دعم”.