لبنان | كوبيش: لا إجراءات… لا دعم

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آخر تحديث: 4 - ديسمبر - 2020 9:26 صباحًا
يان كوبيش
أوضح المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش، أن “المؤتمر الدولي لدعم الشعب اللبناني برئاسة مشتركة بين الأمم المتحدة وفرنسا، ذكّر مرة أخرى قادة لبنان بضرورة التنفيذ الفعال للإصلاحات التي تعتبر بالغة الأهمية لاستعادة ثقة المجتمع اللبناني والمجتمع الدولي، لمشاركة الأخير في دعم لبنان”.
وتابع عبر “تويتر”، “بعد أربعة أشهر، عبر المشاركون في المؤتمر عن قلقهم بشأن التأخير في التحقيق في انفجار ميناء بيروت. لا إجراءات – لا دعم”.
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