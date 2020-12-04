لبنان | علوش: حزب الله أداة إيرانيّة وباسيل يستأهل العقوبات الأميركية

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مصطفى علوش
قال نائب رئيس تيار “المستقبل” النائب الاسبق مصطفى علوش، “اليوم رددت على كلام رئيس “الحزب التقدمي الإشتراكي” وليد جنبلاط في موضوع المحاصصة، والمسألة الشخصيّة بين جنبلاط ورئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري يجب أن تبقى بينهما ولا تصل إلى الإعلام”.
ولفت في حديث تلفزيوني، إلى أنّ “الدستور لا يحدّد عدد الوزراء، وهل كانت لدينا إنتاجيّة عظيمة عندما كانت الحكومة مؤلّفة من 30 وزيرًا؟”.
وركّز على أنّ “لرئيس الجمهورية ميشال عون الحق في مناقشة وطرح أسماء جميع الوزراء بالاتفاق مع رئيس الوزراء المكلّف، لكن من قال إنّ الرئيس له الحق في تسمية الوزراء المسيحيّين فقط؟ ليس بالضرورة أن نخلق عقدةً مقابل أُخرى، مثلًا إذا كانت هناك عقدة اسمها عقدة المالية للطائفة الشيعية، لا يجب مواجهتها بعقدة الطاقة”.
وبيّن أنّ “مهمّة التأليف هي على عاتق رئيس الحكومة المكلّف، وهو يعرضها أمام رئيس الجمهورية، الّذي لديه الحقّ الذهبي في التوقيع عليه من عدمه”.
ونوه بأن “المجتمع الدولي يقول إنّه غير مستعد لمساعدة لبنان إذا كان حزب الله ممثّلًا في الحكومة”.
ورأى أنّ “حزب الله” ليس حزبًا محليًّا، بل أداة إيرانيّة، وموضوع ليس محليًّا، وهو يريد حكم منطقة أكبر من كل لبنان”. وأفاد بأنّ “برأيي، رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل يستأهل العقوبات الأميركية الّتي فُرضت عليه”.
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