لبنان | جيمس كليفرلي: لبنان على شفير عدم استطاعته إطعام نفسه

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الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط جيمس كليفرلي
اشار وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني جيمس كليفرلي في مقال له، الى انه “يواجه لبنان الآن خطر متنامي يهدد مواطنيه. هذا الخطر يأتي كنتيجة مباشرة لنموذج اقتصادي فيه خلل. وكما كان الحال بالنسبة للانفجار في المرفأ، فهذه مشكلة من صنع البشر أيضاً وكان بالإمكان تفاديها. لقد كان هذا الخطر في العموم صامتاً، غير أنه الآن يتعاظم يوماً بعد يوم. وباتت حالات الطوارئ وشيكة في التعليم والرعاية الصحية وفي قطاع الكهرباء أيضاً. ولكن الخطر الأكثر إلحاحاً هو ذاك المتعلق بالأمن الغذائي: لبنان على شفير عدم استطاعته إطعام نفسه”.
يشار إلى أن الرئيس عون أكد خلال استقباله الوزير جيمس كليفرلي إلى أن: انعقاد مؤتمر باريس يؤكد مرة أخرى اهتمام المجتمع الدولي بلبنان والحرص على مساعدته لمواجهة الظروف الصعبة التي يمر بها.
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