لبنان | حسن: نجحنا بتأجيل وقت الذروة إلى الفترة الثانية ونسبة الوفيات لا تزال ثابتة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 ديسمبر 2020 04:13 مساءً - منذ ساعتين

اعتبر وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن بعد اجتماع لجنة كورونا، أنه “بعد اسبوعين من الإقفال لم نحقق انخفاضا بعدد الإصابات إلا أننا نجحنا بتأجيل وقت الذروة إلى الفترة الثانية ونسبة الوفيات لا تزال ثابتة رغم ازدياد أعداد الوفيات وذلك بسبب الأعداد المرتفعة للإصابات”.

وأضاف: “لم تحترم معطيات الخروج التدريجي من الإغلاق بشكل كامل، لذا نشدد على الالتزام باجراءات السلامة بشكل أكبر”.

وتمنى وزير الصحة على المواطنين ألا تكون الزحمة التي شهدناها في أوّل يومين من إعادة فتح البلد مؤشّراً إلى ارتفاع إصابات كورونا وأدعو الجميع إلى التزام التباعد الجسدي ووضع الكمامات خصوصاً أننا في فترة أعياد

وأكد الوزير حسن أنه بعد أسبوعين من الإقفال نجحنا بتأجيل وقت الذروة إلى الفترة الثانية وقد تمكّنا من زيادة عدد الأسرّة في المستشفيات والمستشفيات الميدانية موجودة وستوضع بالخدمة

واحتم حسن بأن نسبة الإماتة لا تزال نفسها رغم ارتفاع عدد إصابات كورونا وهناك لجنة ستقوم بجولة على المستشفيات وعلى غرف العناية الفائقة لتواكب مستوى التجهيزات والتقديمات للمرضى