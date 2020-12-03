كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 ديسمبر 2020 04:13 مساءً - منذ ساعتين آخر تحديث: 3 - ديسمبر - 2020 2:20 مساءً مصرف لبنان أعلن مصرف لبنان في بيان أنّه سيضع في التداول اعتبارا من تاريخ 7 كانون الأوّل 2020 ورقة نقدية جديدة من فئة المئة ألف ليرة وذلك بمناسبة ذكرى مرور مئة عام على اعلان دولة لبنان الكبير موقعة من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والنائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري.

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بالصورة: ابتداءً من هذا التاريخ ورقة جديدة من فئة المئة ألف ليرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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