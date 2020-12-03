لبنان | عون يوقع القانون “196” المتعلق”بتفجير المرفأ”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 ديسمبر 2020 11:16 صباحاً - منذ 5 دقائق آخر تحديث: 3 - ديسمبر - 2020 11:02 صباحًا ميشال عون وقّع الرئيس عون القانون رقم ١٩٦ الرامي الى اعطاء تعويضات ومعاشات لذوي الضحايا في تفجير مرفأ بيروت وتمكين الذين اصيبوا منهم بإعاقة من الاستفادة من التقديمات الصحية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومن القانون المتعلق بحقوق الاشخاص ذوي الاحتياجات الاضافية.

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