لبنان | وزني يلتقي مديري الشركتين المولجتين بالتدقيق الحسابي والمالي

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وزني يلتقي مديري الشركتين المولجتين بالتدقيق الحسابي والمالي
عُقد اليوم اجتماع بين وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني ومدير شركة Oliver Wyman المولجة بالتدقيق الحسابي والمالي ،Oliver Wuensh ومدير شركة KPMG ، Martin Huiskets.
خلال الاجتماع، تم البحث في تسهيل مهمة وآلية عمل الشركتين في تدقيق حسابات مصرف لبنان استناداً إلى القرار الصادر عن مجلس النواب باعتبار أن التدقيق أصبح أولوية باعتراف الجميع.
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