لبنان | جديد قضية اللبنانيين المخطوفين في نيجيريا

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وزارة الخارجية والمغتربين
متابعة لقضية اللبنانيين المخطوفين في نيجيريا تبلغت وزارة الخارجية والمغتربين من السفير اللبناني في نيجيريا حسام دياب ان الخاطفين تواصلوا مع رئيس شركة الملاحة البحرية Global Shipping Company limitid و تحدث مع القبطان والمعاونين واثنين من اللبنانيين المخطوفين وجميعهم بخير.
وتتواصل المفاوضات حول قيمة مبلغ الفدية التي يطالب بها الخاطفون.
ويسعى السفير اللبناني جاهدا في متابعة القضية بهدف الافراج عن اللبنانيين المخطوفين.
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