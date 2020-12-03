لبنان | جديد قضية اللبنانيين المخطوفين في نيجيريا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 ديسمبر 2020 11:16 صباحاً - منذ ساعتين

متابعة لقضية اللبنانيين المخطوفين في نيجيريا تبلغت وزارة الخارجية والمغتربين من السفير اللبناني في نيجيريا حسام دياب ان الخاطفين تواصلوا مع رئيس شركة الملاحة البحرية Global Shipping Company limitid و تحدث مع القبطان والمعاونين واثنين من اللبنانيين المخطوفين وجميعهم بخير.

وتتواصل المفاوضات حول قيمة مبلغ الفدية التي يطالب بها الخاطفون.

ويسعى السفير اللبناني جاهدا في متابعة القضية بهدف الافراج عن اللبنانيين المخطوفين.