لبنان | إليكم ارشادات الدفاع المدني الخاصة بـعيدي الميلاد ورأس السنة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 ديسمبر 2020 06:13 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 2 - ديسمبر - 2020 4:45 مساءً

عممت المديرية العامة للدفاع المدني على المواطنين، الإرشادات الخاصة بعيدي الميلاد ورأس السنة، “تفاديا لوقوع الحوادث المرتبطة بالزينة والشموع ووسائل التدفئة وامدادات الكهرباء.

* زينة الأعياد:

التأكد من سلامة الأسلاك الكهربائية الخاصة بإنارة شجرة الميلاد قبل استعمالها.

– وضع قاطع للكهرباء مناسب لشبكة إنارة الشجرة والمغارة في حال حدوث أي احتكاك.

– عدم الإفراط بتحميل الدوائر الكهربائية أو أسلاك التمديد أكثر من طاقاتها.

– التقيد بالإرشادات التي تظهر على ملصقات الكابلات.

– إطفاء أضواء العيد قبل مغادرة المنزل أو الذهاب إلى النوم.

– اقتناء شجرة ميلادية مصنعة بمواد غير قابلة للاشتعال وعدم تركيبها في مكان قريب من أجهزة التدفئة التي تعمل بواسطة اللهب المكشوف.

* الشموع:

– إبقاء الشموع وعيدان الكبريت والولاعات بعيدا عن متناول الأطفال.

– عند إضاءة الشموع يجب وضعها على مكان مقاوم للنار بعيدا عن الأشياء التي يمكن أن تحترق مثل الرفوف والستائر والملابس وغيرها حيث لا وجود لمجرى للهواء.

– عدم ترك الشموع مضاءة دون مراقبة وإطفاؤها قبل مغادرة الغرفة أو الخلود إلى النوم.

* وسائل التدفئة:

– شودييرات: تنظيف الحراقات وخصوصا البخاخات، وعند تركيبها الفصل بين الحراقات وخزانات المازوت ووضعها في غرف منعزلة عن بعضها قبل استعمالها.

– المدفأة الكهربائية: التأكد من أن الإمدادات الكهربائية الخاصة بها صحيحة وآمنة.

– الغاز: التأكد عند تبديل القارورة دوريا من أن خرطوم الغاز سليم ويخلو من أي تشقق ويفضل استبداله سنويا.

– الفحم: التأكد من أن اشتعال الفحم أصبح كاملا قبل إدخاله إلى الغرفة، وتهوئة المكان من فترة إلى أخرى للسماح بدخول الأوكسيجين النقي.

– إبعاد أي مواد قابلة للاحتراق من أمام وسائل التدفئة ذات الحرارة المكشوفة (ستائر، أغطية السرير… إلى آخره).

– تهوئة المنازل باستمرار تلافيا للاختناق عند التدفئة بواسطة الفحم – الحطب أو الغاز.

– عدم وضع الثياب بالقرب من أجهزة التدفئة بهدف تجفيفها.

* الكهرباء:

– إذا تلف قاطع الدائرة لا تبدله، فقط يجب معرفة السبب في النظام وحل المشكلة.

– لا تستبدل القاطع بآخر يتجاوز تصنيف التيار لدائرة ما.

– تجنب استخدام العديد من الأجهزة: مثل المكواة أو أجهزة أخرى منتجة للحرارة في الوقت نفسه على نفس الدائرة.

– إعمد إلى إيقاف أو إلغاء توصيل الأجهزة الكهربائية عند الإنتهاء من استخدامها.

* التدخين:

– عدم ترك السيجارة في المنفضة لمدة طويلة، إذ يمكن أن تقع على مواد قابلة للاشتعال.

– التأكد من إطفاء السيجارة قبل رميها في سلة المهملات”.