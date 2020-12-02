لبنان | إليكم ارشادات الدفاع المدني الخاصة بـعيدي الميلاد ورأس السنة

آخر تحديث: 2 - ديسمبر - 2020 4:45 مساءً
الدفاع المدني
عممت المديرية العامة للدفاع المدني على المواطنين، الإرشادات الخاصة بعيدي الميلاد ورأس السنة، “تفاديا لوقوع الحوادث المرتبطة بالزينة والشموع ووسائل التدفئة وامدادات الكهرباء.
* زينة الأعياد:
التأكد من سلامة الأسلاك الكهربائية الخاصة بإنارة شجرة الميلاد قبل استعمالها.
– وضع قاطع للكهرباء مناسب لشبكة إنارة الشجرة والمغارة في حال حدوث أي احتكاك.
– عدم الإفراط بتحميل الدوائر الكهربائية أو أسلاك التمديد أكثر من طاقاتها.
– التقيد بالإرشادات التي تظهر على ملصقات الكابلات.
– إطفاء أضواء العيد قبل مغادرة المنزل أو الذهاب إلى النوم.
– اقتناء شجرة ميلادية مصنعة بمواد غير قابلة للاشتعال وعدم تركيبها في مكان قريب من أجهزة التدفئة التي تعمل بواسطة اللهب المكشوف.
* الشموع:
– إبقاء الشموع وعيدان الكبريت والولاعات بعيدا عن متناول الأطفال.
– عند إضاءة الشموع يجب وضعها على مكان مقاوم للنار بعيدا عن الأشياء التي يمكن أن تحترق مثل الرفوف والستائر والملابس وغيرها حيث لا وجود لمجرى للهواء.
– عدم ترك الشموع مضاءة دون مراقبة وإطفاؤها قبل مغادرة الغرفة أو الخلود إلى النوم.
* وسائل التدفئة:
– شودييرات: تنظيف الحراقات وخصوصا البخاخات، وعند تركيبها الفصل بين الحراقات وخزانات المازوت ووضعها في غرف منعزلة عن بعضها قبل استعمالها.
– المدفأة الكهربائية: التأكد من أن الإمدادات الكهربائية الخاصة بها صحيحة وآمنة.
– الغاز: التأكد عند تبديل القارورة دوريا من أن خرطوم الغاز سليم ويخلو من أي تشقق ويفضل استبداله سنويا.
– الفحم: التأكد من أن اشتعال الفحم أصبح كاملا قبل إدخاله إلى الغرفة، وتهوئة المكان من فترة إلى أخرى للسماح بدخول الأوكسيجين النقي.
– إبعاد أي مواد قابلة للاحتراق من أمام وسائل التدفئة ذات الحرارة المكشوفة (ستائر، أغطية السرير… إلى آخره).
– تهوئة المنازل باستمرار تلافيا للاختناق عند التدفئة بواسطة الفحم – الحطب أو الغاز.
– عدم وضع الثياب بالقرب من أجهزة التدفئة بهدف تجفيفها.
* الكهرباء:
– إذا تلف قاطع الدائرة لا تبدله، فقط يجب معرفة السبب في النظام وحل المشكلة.
– لا تستبدل القاطع بآخر يتجاوز تصنيف التيار لدائرة ما.
– تجنب استخدام العديد من الأجهزة: مثل المكواة أو أجهزة أخرى منتجة للحرارة في الوقت نفسه على نفس الدائرة.
– إعمد إلى إيقاف أو إلغاء توصيل الأجهزة الكهربائية عند الإنتهاء من استخدامها.
* التدخين:
– عدم ترك السيجارة في المنفضة لمدة طويلة، إذ يمكن أن تقع على مواد قابلة للاشتعال.
– التأكد من إطفاء السيجارة قبل رميها في سلة المهملات”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.