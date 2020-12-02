لبنان | الامن العام يستقبل طلبات النازحين السوريين للعودة الى بلادهم

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المديرية العامة لقوى الامن الداخلي
اعلنت المديرية العامة للأمن العام انه “في اطار متابعة موضوع النازحين السوريين الراغبين بالعودة الطوعية الى بلداتهم، ستستأنف تأمين هذه العودة الطوعية من لبنان الى الأراضي السورية.”
ولفتت في بيان الى انه يتم استقبال الطلبات من الإثنين حتى الجمعة من كل اسبوع بين الساعة الثالثة بعد الظهر والسادسة مساء.
واعتبرت انه “يمكن للراغبين بالعودة الطوعية البدء بتقديم الطلبات اعتبارا من اليوم الواقع فيه 2/12/2020 في المراكز المخصصة لهذه الغاية على الأراضي اللبنانية كافة، وسيصار الى تسوية اوضاع المغادرين مجانا فور المغادرة.”
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