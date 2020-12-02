لبنان | سامي الجميل يعلّق على اعتداء عناصر من حزب الله على طلاب اليسوعية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 ديسمبر 2020 04:13 مساءً - منذ 37 دقيقة سامي الجميل غرد النائب سامي الجميل عبر تويتر عن اشكال الجامعة “اليسوعية” قائلاً: “اعتداء عناصر من حزب الله على طلاب اليسوعية هو دليل على مدى عدم احترام هذا الفريق للديمقراطية ومفهوم الانتخابات ونتائجها. لا عجب من رفضهم الانتخابات المبكرة ومساعيهم لتطيير أي إستحقاق إنتخابي مقبل”.

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