لبنان | عون: لتأمين التسهيلات اللازمة لتتمكّن الصناعة اللبنانية من التقدم والنجاح

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 ديسمبر 2020 04:13 مساءً - منذ ساعة واحدة

أوضح الرئيس ميشال عون خلال استقباله وفد جمعية الصناعيين اللبنانيين ان الصعوبات التي مرّ بها لبنان خلال الاشهر الماضية انعكست على كل القطاعات ولاسيما القطاع الصناعي الذي يجب ان يعطى الاولوية في الاهتمام لأنه قطاع منتج من جهة ويخفف من ازمة البطالة من جهة ثانية.

ودعا لضرورة تأمين التسهيلات اللازمة لتتمكّن الصناعة اللبنانية من التقدم والنجاح قائلا: “سنواصل العمل لإزالة ما يشكو منه القطاع الصناعي من مضايقات او عراقيل.”

وشكر جورج نصراوي باسم وفد جمعية الصناعيين اللبنانيين، رئيس الجمهورية على دعمه للقطاعات الانتاجية، لافتا الى ان “القطاع الصناعي يواجه اليوم ظروفاً صعبة وأزمات خطيرة تهدد بإقفال العديد من المصانع”.