لبنان | 31 كيلو كوكايين داخل حقيبة في المطار!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 ديسمبر 2020 04:13 مساءً - منذ ساعة واحدة مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت ضبطت دائرة الجمارك في المطار 31 كيلو من مادة الكوكايين مخبأة داخل حقيبة مع احد المسافرين القادمين من البرازيل على متن الخطوط الجوية الاثيوبية. وبوشرت التحقيقات في المطار لمعرفة تفاصيل هذه العملية.

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