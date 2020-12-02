لبنان | بالصورة: تضارب بين طلاب “القوات” وحزب الله في اليسوعية ووقوع إصابات

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آخر تحديث: 2 - ديسمبر - 2020 2:06 مساءً
جامعة القديس يوسف
وقع اشكال في الجامعة اليسوعية بيروت على خلفية الانتخابات الطالبية، بين طلاب من “القوات اللبنانية” وآخرين من “حزب الله” .
وتطوّر الاشكال إلى تضارب ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص.
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