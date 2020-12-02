لبنان | قنصل سييراليون سلم الصليب الاحمر اللبناني 30 الف دولار من الجالية اللبنانية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 ديسمبر 2020 04:13 مساءً - منذ ساعتين

زار قنصل سييراليون في لبنان هاشم هاشم اليوم مقر الصليب الاحمر اللبناني في سبيرز، وسلم الامين العام جورج كتانه مبلغ ثلاثين الف دولار أميركي، تبرعا من الجالية اللبنانية في سييراليون بالتعاون مع السفارة اللبنانية في فريتاون، وذلك مساهمة في اغاثة المتضررين من جراء انفجار المرفأ.

وقال هاشم: ” بصفتي، في الوقت نفسه رئيسا للمجلس الوطني للجالية اللبنانية في سييراليون بالتكليف، قمنا بجمع هذا المبلغ المتواضع بالتعاون مع السفير اللبناني هادي جابر، احساسا من ابناء الجالية بحجم الكارثة التي حلت على لبنان من جراء هذا الانفجار، ونأمل من جميع الجاليات اللبنانية في الخارج ان تحذو حذونا، ووجدنا ان الصليب الاحمر اللبناني المؤسسة الصالحة لتوزيع هذه المساهمة من دون اي معوقات او روتين الى المتضررين مباشرة، وهي موضع ثقة جميع اللبنانيين.”

ورد كتانة بكلمة شرح فيها الجهود التي يبذلها الصليب الاحمر اللبناني في جميع المجالات الاغاثية والصحية، مشيرا الى “حجم المساعدات التي تلقاها والنشاطات التي قام ويقوم بها على مختلف الصعد”.

واوضح ان “الصليب الاحمر اللبناني يوزع شهريا مبلغ 300 دولار اميركي على عشرة الاف عائلة متضررة من جراء انفجار المرفأ، بحيث تقوم كل عائلة بسحب المبلغ من المصارف بواسطة بطاقة مخصصة لهذا الغرض”، قائلا: “هناك 36 مركزا ولجان طوارئ على مختلف الاراضي اللبنانية وعشرة الاف متطوع يقومون بعملهم على اكمل وجه، اكثر من 90% منهم لا يتقاضى اي بدلات.”