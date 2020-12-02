لبنان | الرئاسة الفرنسية: لم يتم تنفيذ أي إجراءات مطلوبة في خارطة الطريق الفرنسية للبنان

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 ديسمبر 2020 01:13 مساءً - منذ 49 دقيقة

اعتبرت الرئاسة الفرنسية أن “العقوبات الأميركية على الطبقة السياسية اللبنانية، لم تحدث أي تأثير حتى الآن، ولن تساعد في تشكيل حكومة”، وذلك بحسب وكالة “رويترز”.

وقالت: ” تدهور الوضع المالي يعني أن لبنان سيواجه المزيد من المشاكل مما يجعل التدقيق الحقيقي في المصرف المركزي أكثر حتمية”.

وأشارت إلى أنه “لم يتم تنفيذ أي إجراءات مطلوبة في خارطة الطريق الفرنسية للبنان، ولم يتم تنفيذ أي شيء في ما يتعلق بمراجعة حسابات مصرف لبنان”.