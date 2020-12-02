- 1/2
- 2/2
الرئاسة الفرنسية
اعتبرت الرئاسة الفرنسية أن “العقوبات الأميركية على الطبقة السياسية اللبنانية، لم تحدث أي تأثير حتى الآن، ولن تساعد في تشكيل حكومة”، وذلك بحسب وكالة “رويترز”.
وقالت: ” تدهور الوضع المالي يعني أن لبنان سيواجه المزيد من المشاكل مما يجعل التدقيق الحقيقي في المصرف المركزي أكثر حتمية”.
وأشارت إلى أنه “لم يتم تنفيذ أي إجراءات مطلوبة في خارطة الطريق الفرنسية للبنان، ولم يتم تنفيذ أي شيء في ما يتعلق بمراجعة حسابات مصرف لبنان”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | الرئاسة الفرنسية: لم يتم تنفيذ أي إجراءات مطلوبة في خارطة الطريق الفرنسية للبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.