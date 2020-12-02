لبنان | الوزير البريطاني لشؤون الشرق الاوسط يصل الى بيروت

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 ديسمبر 2020 11:16 صباحاً - منذ 30 دقيقة جيمس كليفيرلي وصل الى بيروت وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الاوسط جيمس كليفيرلي على رأس وفد يمثّل مجموعة من المؤسسات البريطانية. السفير البريطاني في لبنان كريس رامبلينغ نشر في الإطار تغريدة عبر تويتر قال فيها: يسرني الترحيب بجيمس كليفيرلي في زيارته الرسمية الأولى إلى لبنان. هذا وقت حاسم بالنسبة لبلد يواجه تحديات كبيرة وسوف نجري مناقشات صريحة. من المهم أن نرى الدعم البريطاني الحيوي لشعب لبنان والأكثر ضعفاً، بما في ذلك اللاجئين. أمامنا برنامج طويل.”

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