آخر تحديث: 2 - ديسمبر - 2020 9:45 صباحًا
سعر صرف الدولار
بلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم الاربعاء 8025 ليرة لبنانية للشراء و8075 ليرة لبنانية للمبيع مقابل كل دولار أميركي.
وكان ترواح دولار السوق السوداء صباح امس ما بين 7700 ليرة للشراء و7800 ليرة للمبيع، ليعود الارتفاع مساء مسجلا 8000 ليرة للشراء، مقابل 8100 ليرة للمبيع.
ويشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود، يتزامن مع شحّ الدولار وفقدان العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها، عدا عن ارتفاع معدل التضخم، ما جعل قرابة نصف السكان تحت خط الفقر.
توازياً أوصت نقابة الصرافين شركات ومؤسسات الصرافة الإلتزام بتوصيات إجتماع السراي الحكومي بتاريخ 12/6/2020، حيث أعلنت تسعيرة صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الاربعاء 15/6/2020 حصراً وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 كحدٍ أدنى، والبيع بسعر 3900 كحدٍ أقصى.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | دولار السوق السوداء يحافظ على ارتفاعه… كم بلغ سعره؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.