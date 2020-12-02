لبنان | وزارة الصحة: تسجيل 18 حالة جديدة في نتائج فحوصات لرحلات وصلت إلى بيروت

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 ديسمبر 2020 01:13 صباحاً - منذ 7 دقائق حالات جديدة بـ"كورونا" على متن رحلات وصلت إلى بيروت أفادت وزارة الصحة العامة باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 29/11/2020؛ وأظهرت النتائج وجود ثماني عشرة (18) حالة إيجابية. وجاءت النتائج كالتالي: رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دبي: شركة MEA رقم 421 (جميعها سلبية)

رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

رحلة أضنا: شركة AJ رقم 7836 (حالتان إيجابيتان)

رحلة البصرة: شركة MEA رقم 333 (جميعها سلبية)

رحلة النجف: شركة MEA رقم 327 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (ثماني حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (حالتان إيجابيتان)

رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة الرياض: شركة MEA رقم 1423 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (حالة إيجابية واحدة).

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