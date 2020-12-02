لبنان | جريمة تهز منطقة البداوي شمال لبنان.. الوالد ضحية ابنه

آخر تحديث: 1 - ديسمبر - 2020 11:55 مساءً
جريمة قتل في البداوي
هزت جريمة مروعة منطقة الشمال اللبناني، وبالتحديد في منطقة البداوي، حيث أقدم الإبن “ج.ك” على إطلاق النار على والده “ي.ك” من سلاح حربي.
وأصيب “ي.ك” بعدة طلقات نارية في صدره وتوفي على الفور بحسب ما افادت معلومات، فيما لم تعرف بعد اسباب عملية القتل.
وقد حضرت القوى الامنية وفتحت تحقيقا بالحادثة لمعرفة ملابسات الجريمة.
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