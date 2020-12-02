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المحافظ بشير خضر
صدر عن محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر وبعد التنسيق مع وزارة التربية، استكمال التعلم عن بعد ( دون حضور التلاميذ) للمؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة في المدن والبلدات التالية :
– سهلات الماء
– مراح العين
– فيسان
– تل مسعود
– القصر
– قنافذ
– الكواخ
– الحريقة
وذلك حتى مساء الاحد الواقع فيه 6 كانون الاول ٢٠٢٠ وينظم مديرو المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة حضور الهيئة التعليمية والادارية الى المدارس والثانويات، اذا تعذر عليهم متابعة التعلم عن بعد من منازلهم مع اتخاذ كافة الاجراءات الصحية.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | المحافظ خضر يعلن اقفال هذه المؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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