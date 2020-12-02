لبنان | المحافظ خضر يعلن اقفال هذه المؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 ديسمبر 2020 01:13 صباحاً - منذ ساعتين

صدر عن محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر وبعد التنسيق مع وزارة التربية، استكمال التعلم عن بعد ( دون حضور التلاميذ) للمؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة في المدن والبلدات التالية :

– سهلات الماء

– مراح العين

– فيسان

– تل مسعود

– القصر

– قنافذ

– الكواخ

– الحريقة

وذلك حتى مساء الاحد الواقع فيه 6 كانون الاول ٢٠٢٠ وينظم مديرو المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة حضور الهيئة التعليمية والادارية الى المدارس والثانويات، اذا تعذر عليهم متابعة التعلم عن بعد من منازلهم مع اتخاذ كافة الاجراءات الصحية.