لبنان | حسن: الإقفال العام لأسبوعين لم يحقق الرقم التنازلي الذي كنا ننشده

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 ديسمبر 2020 01:13 صباحاً - منذ ساعتين

اعتبر وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أن “الإقفال العام لأسبوعين، للأسف، لم يحقق الرقم التنازلي الذي كنا ننشده في عدد الحالات.

ولكن ثمة بلدات لمسنا فيها إيجابيات، مثل شمسطار التي تراجع عدد الإصابات فيها من 104 إلى 83 حالة، أي بتدني حوالي 15 في المئة، ونأمل في أن نكمل في المسار التنازلي نحو معدلات أدنى”.

وأكد خلال تفقده “مركز شمسطار الصحي”، أن “وزارة الصحة العامة تقف إلى جانب كل ما يتطلبه المجتمع لرفع الجهوزية، والاستمرار في العمل لمكافحة هذا الوباء”.