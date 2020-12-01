لبنان | بالصور: في قلب بيروت.. طلاب يفترشون الأرض ويدرسون في خيمة مكشوفة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 10:18 مساءً - منذ 44 دقيقة

مصير المدارس و العام الدراسي والطلاب في خطر

نشر رئيس بلدية الغبيري معن خليل على صفحته على الفايسبوك صور مدرسة في الغبيري في منطقة صبرا خلف المدينة الرياضية تستقبل طلاب لا مكان لهم في المدارس الرسمية أو الخاصة.

وعلق: “طلاب تخطوا السن للالتحاق بالمدرسة بحسب القانون فكانت هذه المدرسة تحت خيمة مكشوفة الجوانب، و يفترشون الأرض ويكتبون على طاولة صغيرة من خشب”.

وأوضح خليل أن عددهم حوالي ٦٤ تلميذ منهم لبنانيون ومنهم فلسطينيون ومنهم سوريون قدرهم ان يلتحقوا بهذا النوع من المدارس، وأعلن أن الموضوع برسم وزارة التربية لإيجاد الحلول بدولة اقرت قانون إلزامية التعليم.