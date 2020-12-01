لبنان | دولار السوق السوداء يحلّق من جديد

آخر تحديث: 1 - ديسمبر - 2020 5:59 مساءً
الدولار و الليرة اللبنانية
بعد انخفاض ملحوظ إلى ما دون الـ8000 ليرة، عاد وارتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء مسجلاً مساء اليوم 8000 ليرة للشراء، مقابل 8100 ليرة للمبيع.
وكان ترواح دولار السوق السوداء صباح اليوم ما بين 7700 ليرة للشراء و7800 ليرة للمبيع.
توازياً أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الثلثاء 1/12/2020 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.
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