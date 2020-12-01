لبنان | الراعي: لبنان ليس ورقة مساومة أمام أي حل اقليمي او دولي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 06:17 مساءً - منذ 19 دقيقة

آخر تحديث: 1 - ديسمبر - 2020 5:50 مساءً

اكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي خلال استقباله وفدا من طلاب الجامعة اليسوعية- كلية الاعلام والعلوم السياسية رفضه لان يكون لبنان ورقة مساومة امام اي حل اقليمي او دولي داعيا الى الاسراع في تشكيل الحكومة من دون اي شروط.

وأعلن ان مشكلتنا في لبنان اننا نخالف الدستور والميثاق عند كل استحقاق .

وأكد ان الفيدرالية او التقسيم حلّ غير وارد على الاطلاق داعيا الى ضرورة تطبيق اللامركزية الادارية الموسعة.

وعن الدعوات لاستقالة رئيس الجمهورية، اعلن البطريرك الراعي رفضه لهذا الموضوع مشيرا الى ان الرئيس لا يعامل بهذا الاسلوب بل وفق الاصول الدستورية.

وشدد على ان مبدأ الحياد الناشط هو من طبيعة لبنان والعودة اليه هي عودة لبنان الى هويته الحقيقية.

واعلن انه حمل معه الى قداسة البابا هموم لبنان واللبنانيين جميعا على اختلاف طوائفهم في ظل الازمة التي يعيشها الشعب اللبناني على كافة المستويات.

وتوجه الى الطلاب بالقول : انتم مستقبل لبنان وعلى سواعدكم مهمة انقاذه من محنته .

البطريرك الراعي قدّم شرحا مفصلا عن المساعدات التي تقدمها الكنيسة ومؤسساتها لمحاربة الجوع ومساعدة الناس في تأمين حاجاتها الاساسية.