لبنان | جديد كورونا في السجون اللبنانية

سجن رومية
أصــدرت المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة بلاغاً، اعلنت فيه:
“في إطار متابعة الحالات المصابة بفيروس كورونا في السجون، لغاية تاريخه:
تم تشخيص /578/ حالة إيجابية في سجن رومية المركزي، وذلك بعد إجراء /1807/ فحوصات (PCR) للنزلاء، من ضمنها /6/ حالات إيجابية في نظارة قصر عدل بيروت. وقد وصلت حالات الشفاء المخبري والسّريري والزّمني إلى /566/ حالة من أصل العدد الإجمالي المذكور أعلاه.
في سجن البترون، ان جميع السجناء الذين أصيبوا بفيروس كورونا وعددهم /21/، تماثلوا للشفاء.
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