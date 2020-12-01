السفارة الأمريكية في عوكر
اكد الناطق باسم السفارة الاميركية في بيروت كايسي بونفيلد لـ” المركزية” ان تحديد الاطار الزمني لمفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل قرار يعود امر اتخاذه بالكامل الى كل من اسرائيل ولبنان، بحسب ما يرتأي الطرفان.
وشدد على ان الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بالوساطة التي تقودها في هذا المجال وتقديم التسهيلات الممكنة بناء على طلب البلدين.
ولفت الى ان السفير جون دي روشير سيواصل مهمة تسهيل المباحثات مع الطرفين للتوصل الى قرار طال انتظاره بشأن ترسيم الحدود البحرية.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | الناطق باسم السفارة الاميركية: واشنطن ملتزمة تسهيل مفاوضات ترسيم الحدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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