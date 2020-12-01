لبنان | الاتحاد العمالي عن أوضاع الأفران: نرفض رفع الدعم كليا عن المواد الاساسية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 06:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

عقد اجتماع موسع في مقر الاتحاد العمالي العام، حضره رئيس الاتحاد بشارة الاسمر واعضاء هيئة المكتب، المدير العام للحبوب والشمندر السكري جريس برباري، المديرة العامة لوزارة العمل بالتكليف مارلين عطالله، رئيس بلدية الغبيري معن الخليل، نائب رئيس اتحاد نقابات المخابز والافران في لبنان علي ابراهيم، رئيس نقابة الصناعات الغذائية في لبنان احمد حطيط، ممثل تجمع المطاحن في لبنان بول منصور، رئيس نقابة صناعة الخبز في لبنان طوني سيف، رئيس نقابة اصحاب الافران في الشمال طارق المير، رئيس نقابة تجمع اصحاب الافران في لبنان رياض السيد ورئيس نقابة موظفي المطاحن في لبنان بسام عساف، وتم البحث في ضرورة استخدام اليد العاملة اللبنانية واستيعابها في قطاع الافران خصوصا الخبيرة منها في صناعة الخبز لا سيما أن التعامل مع هذه الصناعة يتطلب خبرة في كل مراحل انتاج الرغيف والمنتجات الاخرى وخاصة العجن والتوضيب حفاظا على سلامة الغذاء، في ظل ما تشهده البلاد من أزمات معيشية وأوبئة منتشرة.

ثم أذاع الاسمر البيان الاتي:

“1- ضرورة تشكيل حكومة فورا لوقف الانهيار على مختلف المستويات لان الاستقرار السياسي يمهد للاستقرار الاقتصادي الذي يؤسس لبدء المعالجات اللازمة للازمات.

2- رفض رفع الدعم كليا عن المواد الاساسية وخصوصا عن القمح والمحروقات والادوية، لما لذلك من تأثير كارثي على لقمة عيش الفقير والعامل.

3- تأكيد على استخدام اليد العاملة اللبنانية في قطاع الافران والمطاحن وتنسيبها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ودفع المستحقات المتوجبة للضمان، وتحديد مدرسة مهنية وتجهيزها لتأهيل وتدريب عمال الافران بإشراف مديرية التعليم المهني والتقني بالتعاون والتنسيق مع اتحاد نقابات الافران ونقابات العمال، علما ان مديرة التعليم المهني والتقني الدكتورة هنادي بري أبدت، مشكورة، استعدادها للقيام بهذه المهمة. وبالمناسبة نتوجه بالشكر الى رئيس بلدية الغبيري على تعاونه التنظيمي والتقني في هذا المجال.

4- يتوجه المجتمعون بالشكر الى الحكومة العراقية على هبة الطحين التي ساهمت في تثبيت سعر ربطة الخبز.

5- التأكيد على استمرار التعاون والتشاور مع وزارة الاقتصاد والتجارة للحفاظ على السعر الحالي لربطة الخبز وتشكيل لجنة لاعادة درس كلفة صناعة الرغيف تضم كل المعنيين بهذا القطاع مع الاتحاد العمالي العام لضمان عدم التلاعب بسعر ووزن ربطة الخبز مستقبلا.

6- متابعة الاتصالات واللقاءات بين كل النقابات والهيئات المجتمعة ووزارة العمل لتحقيق الغاية الاساسية وهي الحفاظ على عمل اللبنانيين في هذه الفترة الحرجة التي يمر بها الوطن”.

وقال نائب رئيس اتحاد نقابات الافران: “ان هبة الطحين لا تباع وكل كلام عكس ذلك يؤثر على سمعة لبنان لدى الدول الواهبة. نحن اليوم بحاجة الى مساعدات والطحين لا يباع ويؤمن للافران لبيع ربطة الخبز بسعر معقول ومقبول”.

بدوره، قال المدير العام للحبوب والشمندر السكري: “الحقيقة ان الطحين الهبة لا يباع، ونقولها للمرة الالف، ثمة كلفة زهيدة لتخزين هذه الكمية تحملتها الوزارة بالنسبة للهبة العراقية وطلبت اعادة هذه الكلفة الى اصحابها”.

وعن صلاحية الهبة، أوضح ان “عينات تؤخذ بصورة دورية من هذا الطحين، وحتى اليوم يستوفي كل المواصفات والشروط لانتاج الخبز اللبناني”.

أما رئيس بلدية الغبيري، فأكد “ضرورة تأمين فرص عمل للبنانيين في كل القطاعات الانتاجية ولا سيما تلك التي تتلقى الدعم”.

وأعلن “استعداد البلديات لتأمين مخازن للطحين”.