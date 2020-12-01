لبنان | عون: التدقيق الجنائي سيحقق صدقية الدولة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 02:16 مساءً - منذ 28 دقيقة

اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، خلال استقباله وفدا من البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، “ان التدقيق الجنائي سيحقق صدقية الدولة تجاه المجتمع الدولي والدول المانحة وندعم الاهداف الاستراتيجية الواردة في “اطار الاصلاح والتعافي واعادة الاعمار”.

كما اكد لوفد “مجموعة الميثاق العسكري” من الضباط المتقاعدين ان “لبنان سيتمكن من تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها”، مشددا على “اهمية المحافظة على الاستقرار”. ونوه بأهمية مؤتمر باريس غدا لمساعدة لبنان في محنته.