لبنان | جعجع: بلا التدقيق الجنائي لا عملية إصلاحية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 02:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ان “على رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب الطلب من وزني إما إعادة التواصل مع شركة “ألفاريز” بسرعة أو الاتفاق مع شركة جديدة كما الطلب من حاكم مصرف لبنان برسالة خطية تسليم كل المعطيات المطلوبة للتدقيق إلى وزير المال”.

واشار في مؤتمر صحافي الى ان “من دون إجراء التدقيق لن يكون هنالك أي عملية إصلاحية أو تواصل مع صندوق النقد”، مضيفا “حكومة تصريف الأعمال لا تعني “لا حكومة” لذلك عليها التدخّل لحلّ المشاكل سريعاً ويجب وقف الهدر الحاصل واستبدال الشكل الحالي للدعم ببرنامج “العائلات الأكثر فقراً” الموجود في وزارة الشؤون الاجتماعية”.

وقال ان “مصدر الدعم كان مما تبقى في جيوبنا والكارثة الأكبر هي “الدعم دوكما”، وهل باستطاعة أحد تحديد نسبة التهريب؟ وهذا النوع من الدعم أي دعم كمية كبيرة من المواد يستغلها التجار خصوصاً مع غياب الرقابة والمحاسبة”.

ولفت الى ان “عملية الدعم بالشكل القائم اليوم هي “خسارة بخسارة” وخصوصا لجيب المواطنين”.