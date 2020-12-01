لبنان | توقيف عصابة لسرقة السيارات في طرابلس

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 12:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“حصلت في الآونة الاخيرة عدة عمليات سرقة سيارات في مدينة طرابلس وضواحيها.

على الاثر، كثفت مفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الاقليمي استقصاءاتها لتوقيف الفاعلين.

بتاريخ 26-11-2020 وفي محلة أبي سمرا، أوقفت قوة من هذه المفرزة /4/ أشخاص بالجرم المشهود، أثناء محاولتهم سرقة إحدى السيارات، وهم كل من:

– ح. ح. (مواليد عام 1999، لبناني)

– م. ع. (مواليد عام 2000، سوري)

– م. م. (مواليد عام 1991، لبناني)

– و. ع. (مواليد عام 1998، سورية)

بتفتيشهم، عثر على مسدس حربي، كمية من المخدرات، وأدوات تستعمل للسرقة، ومركبة آلية يستخدمونها في عملياتهم.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بتأليف عصابة سرقة سيارات، وبسرقة /6/ سيارات نوع “كيا ريو”، ومحاولة سرقة /3/ سيارات أخرى وذلك ضمن مدينة طرابلس، وبنقل المركبات الآلية المسروقة وبيعها في سوريا، بالاشتراك مع شخص آخر العمل جار لتوقيفه.

أودعوا مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية، للتوسع بالتحقيق معهم، بناء على اشارة القضاء المختص”.