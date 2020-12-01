لبنان | الخارجية الأميركية: نرحب بإعلان حكومة لاتفيا حزب الله منظمة إرهابية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 01:12 صباحاً - منذ ساعتين آخر تحديث: 30 - نوفمبر - 2020 11:52 مساءً الخارجية الأميركية رحبت الخارجية الأميركية بإعلان حكومة لاتفيا حزب الله بمجمله منظمة إرهابية. وأكدت مواصلة دعوة الدول لمنع نشطاء حزب الله ومموليه ومجنديه من العمل على أراضيها. أيضاً، رحب وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، مساء اليوم الاثنين، بقرار حكومة سلوفينيا ضد حزب الله، معتبرا هذه الخطوة ضمن المسار الصحيح لتوسيع الضغط الدولي على حزب الله اللبناني. وقال اشكنازي “أطالب الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى بإدراج حزب الله بجميع أذرعه منظمة إرهابية”.

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