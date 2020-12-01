الوزير حمد حسن
اشار وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن الى ان هناك مراقبين صحيين على كافة الاراضي اللبنانية والوزارة تعمل على اكثر من ملف بالاضافة الى ملف مكافحة كورونا، وذكر بان التفتيش على مراكز التجميل المخالفة سيتوسع على كل الاراضي اللبنانية.
واوضح حسن في حديث تلفزيوني، بأن السياحة الطبية كانت من اولى استراتيجيتنا في لبنان، واي مخالفة في هذا الاطار تشوه سمعة البلد. ولفت الى ان الوزارة في مواجهة جائحة كورونا على مدار الساعة منذ 21 شباط الماضي، والعمل مستمر بشكل متواصل وما نحتاجه هو الدعم.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | وزير الصحة: التفتيش على مراكز التجميل المخالفة سيتوسع على كل الاراضي اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.