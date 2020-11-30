لبنان | إدارة الكوارث في صور: تسجيل 27 اصابة لمقيمين مخالطين

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 نوفمبر 2020 10:18 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور وبناء لتقرير رئيس طبابة القضاء، أنه “تم اليوم تسجيل 27 إصابة ب covid_19 مثبتة ومؤكدة مخبريا، والإصابات المسجلة اليوم جميعها لمقيمين مخالطين، بينهم 5 حالات من التابعية الفلسطينية وحالة وحيدة من التابعية السورية.

وتوزعت الإصابات اليوم على النحو التالي:

الجبين: 6

البص: 4

العباسية: 3

المساكن: 2

البرج الشمالي: 2

الشهابية: 1

الرشيدية: 1

سلعا: 1

المجادل: 1

عيتيت: 1

المالكية: 1

المنصوري: 1

طيرحرفا: 1

طيرفلسية: 1

يارين: 1

وعليه فإن عدد المصابين في القضاء إرتفع إلى 3410 مصابا توزعوا على الشكل التالي:

238 حالة وافدة ( 3حالات وفاة).

3172 حالة محلية بينها 557 حالة لمواطنين من التابعية الفلسطينية و64 حالة من التابعية السورية و4 حالات من التابعية العراقية.

115 حالة من قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل).

(41 حالة وفاة محلية).

وتماثل 1810 منهم الى الشفاء بشكل تام بينهم 815 شفاء مخبريا و995 شفاء زمنيا”.

واشارت الوحدة الى انها “الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفايروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافيين والحالات المشتبهة، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء وعليه نأمل من جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة .

وبسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة، نصحت الوحدة “جميع القاطنين في قضاء صور الاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة، لتفادي أية إصابة او ضرر محتمل”.