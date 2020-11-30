لبنان | أفرام يرد على وهاب: يؤلمني كثيراً أن يُساء فهمي في الموضوع الفلسطيني

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 نوفمبر 2020 10:18 مساءً - منذ ساعتين

غرد النائب نعمة أفرام عبر حسابه على تويتر، متوجهاً في حديثه للوزير السابق وئام وهاب، بالقول: “يؤلمني كثيراً عزيزي وئام أن يُساء فهمي في الموضوع الفلسطيني. إنّ كرامة هذا الشعب هي فوق كلّ اعتبار وخصوصاً أهل غزّة، فتاريخهم ونضالهم وعناؤهم وإنجازاتهم هي خير دليل على ذلك”.

وأضاف: “لكن الموضوع الذي يهمّني ويقلقني اليوم، وأنا أكيد أنه يقلقك، هو أن نكون في لبنان نتّجه الى نفس المصير من العناء والألم وإذا لم نحذّر منه ونعمل لتفاديه سنصل إليه…

وهذا لا من قريب ولا من بعيد يعني أنّ كرامة الشعب الفلسطيني مباحة لأحد”.

وكان وهاب قد قال في تغريدة نشرها عبر تويتر: “قد يكون أبناء غزة عزيزي نعمت يعانون الفقر والجوع نتيجة ضغط المحتل لكنهم أبناء كرامة وعزة وعنفوان . وها هو الفلسطيني في العالم يحتل أعلى المراتب ويُبدع . كلامك مرفوض . وتبقى فلسطين مكاناً يحافظ شعبه على قسط من كرامتنا المفقودة”.