لبنان | أجهزة PCR هبة من منظمة الصحة العالمية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 نوفمبر 2020 07:18 مساءً - منذ ساعتين

تسلم وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن هبة من منظمة الصحة العالمية تتضمن سبعة أجهزة PCR للمستشفيات الحكومية التالية: الكرنتينا، حاصبيا، بعبدا، المنية، سير الضنية، ميس الجبل وللجامعة اللبنانية – الحدث، على أن تصبح هذه الأجهزة جاهزة للعمل مطلع الأسبوع المقبل بعد الإنتهاء من تركيبها.

وأعلن حسن في تصريح أن هذه الهبة تساعد على تنفيذ استراتيجية وزارة الصحة العامة الهادفة إلى زيادة عدد فحوص PCR، قائلا:”باتت أجهزة PCR موجودة في ثمانين في المئة من المستشفيات الحكومية ما سيساعد على نقل الحملات الميدانية الموجهة التي تنفذها فرق وزارة الصحة العامة من الساحات المكشوفة إلى المستشفيات الحكومية في مراكز الأقضية”.

ولفت الى ان المستشفى الذي استلم جهاز PCR سيفتتح قسم كورونا من ضمن المرحلة الثالثة من خطة رفع الجهوزية التي وضعتها وزارة الصحة العامة.

وتوجه إلى المدرين العامين ورؤساء مجالس الإدارة الحاضرين بالقول: “مهما قدمنا تبقى مسؤوليتكم كبيرة جدا. لا نريد مستودعات في بعض المستشفيات الحكومية تختزن أجهزة عاطلة عن العمل وخارج الخدمة، بل إن عليكم تنفيذ السياسة الواضحة المعالم التي وضعتها وزارة الصحة العامة لتنمية القطاع الصحي العام”.

واوضح أن الوزارة في انتظار تجهيزات ومستلزمات إضافية تم طلبها من منظمة الصحة العالمية، معتبرا انه “سيتم شراؤها من قرض البنك الدولي من بينها عدد من فحوص PCR والكواشف الطبية”.

وأعلن أن المرحلة الأخيرة من خطة وزارة الصحة العامة والتي سيتم تنفيذها في وقت لاحق تتضمن تجهيز مئة سرير إضافي، وذلك بالتوازي مع تنفيذ الخطة الثانية التي وضعتها الوزارة للتنمية الصحية اللامركزية والتي ستؤمن المزيد من التجهيزات بالتعاون مع مجلس الإنماء والإعمار خلال ثلاثة أشهر.

وأكد الوزير حسن أنه “رغم الظروف الصعبة الراهنة، تعمل الوزارة من أجل رفع مستوى الأمن الصحي والخدمات والتقديمات الصحية ولا سيما مع تعثر الكثير من المستشفيات الخاصة التي نتمنى تسيير أمورها مع المرجعيات المالية في البلد”.