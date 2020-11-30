لبنان | هزّة أرضية في سوريا شعر بها سكان طرابلس

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هزّة ارضية
سجلت محطات الرصد الزلزالي في سوريا هزة أرضية بقوة 4.1 على مقياس ريختر في وسط البلاد، شعر سكان مدينة طرابلس بها.
وذكر المركز الوطني للزلازل أن الهزة كانت على عمق 5 كيلومترات وتبعد 27 كيلومترا شمال شرق مدينة حماة، وحدثت في الساعة الرابعة إلا 13 دقيقة بعد ظهر اليوم الإثنين.
كذلك، شعر أهالي عدد من المحافظات السورية بهزة أرضية، في اللاذقية وطرطوس، وحمص وحماة.
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