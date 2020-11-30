لبنان | إقرار مشروع قانون إعفاء المركبات من رسوم الميكانيك

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 نوفمبر 2020 04:14 مساءً - منذ 10 دقائق المعاينة الميكانيكية غردت النائبة رولا الطبش عبر حسابها على “تويتر”: “بهدف تخفيف الاعباء عن كاهل المواطن،اقررنا اليوم في لجنة الدفاع والداخلية، في حضور ممثل وزارة الدفاع الزميل ريمون الحلو، مشروع قانون لاعفاء المركبات والاليات الخصوصية والعمومية والدراجات النارية، من رسوم الميكانيك لعام 2020، على ان يعفى من رسوم عام 2021 من قد سبق وسدد العام الحالي”.

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