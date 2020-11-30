لبنان | عويدات يستدعي فهمي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 نوفمبر 2020 04:14 مساءً - منذ 3 ساعات

استدعى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، وزير الداخلية محمد فهمي للاستماع الى اقواله حول ما ادلى به في حديث تلفزيوني الخميس الماضي بحق القضاة.

وكان مجلس القضاء الاعلى طلب من عويدات في اجتماع استثنائي عقده الجمعة الماضي اتخاذ الاجراءات المناسبة بهذا الخصوص.