لبنان | وزير الصحة: سنواكب وزارة التربية في ما خص إعادة فتح المدارس

حمد حسن
اكد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن خلال مؤتمر صحفي، ان “العوارض عند الأطفال اقل شدة وخفيفة بإستثناء الذين يعانون من امراض مزمنةوعلى الاهالي عدم ارسالهم الى المدرسة الى حين تأمين اللقاح اللازم”.
وأضاف: “الوزارة ستواكب وزارة التربية في ما خص إعادة فتح المدارس والخطة التربوية تجيب على الكثير من هواجس الأهالي وعدد الاصابات عند الاطفال دون الـ10 سنوات لا يتجاوز الـ3 %”.
وأعلن انه “تم رفع عدد فحوصات الـ PCR وتمت اضافة 6 مراكز في الاقضية في المستشفيات الرسمية لتأمين تغطية اشمل للفحوصات”
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