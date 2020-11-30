لبنان | الاسمر: لتشكيل حكومة وطنية وانقاذ البلاد قبل فوات الاوان

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 نوفمبر 2020 01:12 مساءً - منذ 3 ساعات

رأى رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أنه “مع تصاعد اصوات المسؤولين في قطاعات اساسية لها دورها الاقتصادي مثل: مرفأ بيروت ، كهرباء لبنان ( شركات مقدمي الخدمات ومنها شركة BUS )، أوجيرو، شركات جمع النفايات والمستشفيات من عدم قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمات المطلوبة بسبب نفاد المستلزمات الاساسية لعملها وقطع الغيار اللازمة للقيام بما هو مطلوب منها، وعدم القدرة على تأمينها لان غالبيتها تستورد من الخارج او تؤمن من الاسواق الداخلية وفي كلا الحالتين يدفع ثمنها بالدولار الاميركي نقدا يهم الاتحاد العمالي العام ان يؤكد:

1- ضرورة تشكيل حكومة وطنية فاعلة فورا ودون أي تأخير من الداخل او الخارج حتى تتمكن من ارساء استقرار سياسي يؤسس للبدء يالمعالجات الاقتصادية الضرورية.

2- قيام الوزراء المعنيين في حكومة تصريف الاعمال بمهامهم بشكل كامل دون تلكؤ ومواكبة كل هذه المشاكل كل في اختصاصه والسعي الى معالجتها بالسرعة اللازمة. وإلا سنرى البلد بعد فترة وجيزة وقريبة جدا غارقا في الظلمة وفي النفايات، وعدم القدرة على تأمين الاتصالات والانترنت، وما يعني ذلك من تأثير سلبي على المدارس والجامعات والمؤسسات وغيرها، ولا سيما توقف المستشفيات عن العمل لحاجتها الى المستلزمات الطبية، وسينعكس هذا الواقع على باقي القطاعات الاساسية في البلاد وخصوصا حركة الملاحة البحرية والجوية، ما يعني شللا كاملا في البلاد.

وأهاب الاتحاد العمالي العام بجميع المسؤولين السياسيين والوزراء المعنيين العمل سريعا على تشكيل حكومة وطنية وانقاذ البلاد ومعالجة الازمات المتفاقمة قبل فوات الاوان لان الوقت يداهمنا جميعا”.