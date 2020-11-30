لبنان | وزارة الصحة: تسجيل 33 إصابة في نتائج فحوص رحلات إضافية وصلت إلى بيروت

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 نوفمبر 2020 01:13 صباحاً - منذ ساعتين حالات جديدة بـ"كورونا" على متن رحلات وصلت إلى بيروت أفادت وزارة الصحة العامة باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار أيام الخميس والجمعة والسبت، بتاريخ 26 و27 و28/11/2020؛ وأظهرت النتائج وجود ثلاث وثلاثين (33) حالة إيجابية. * وجاء استكمال نتائج 26/11/2020 كالتالي: – رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

– رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

– رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)

– رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (ست حالات إيجابية)

– رحلة فرانكفورت: شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

– رحلة لارنكا: شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)

– رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)

– رحلة أضنا: الشركة التركية رقم 7836 (حالتان إيجابيتان)

– رحلة دبي: شركة MEA رقم 421 (جميعها سلبية)

– رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

– رحلة أربيل: شركة MEA رقم 325 (حالة إيجابية واحدة)

– رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)

– رحلة البصرة: شركة MEA رقم 333 (جميعها سلبية)

– رحلة النجف: شركة MEA رقم 327 (حالة إيجابية واحدة)

– رحلة لاغوس: شركة MEA رقم 572 (جميعها سلبية)

– رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

– رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)

– رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (ثلاث حالات إيجابية)

– رحلة جدة: شركة MEA رقم 1369 (جميعها سلبية)

– رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)

– رحلة الرياض: شركة MEA رقم 1423 (جميعها سلبية)

– رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (أربع حالات إيجابية)

– رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

– رحلة دمشق: شركة RB رقم 181 (حالتان إيجابيتان)

– رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية) * وجاءت نتائج 27/11/2020 كالتالي: – رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

– رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

– رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (حالة إيجابية واحدة)

– رحلة دبي: الشركةالإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

– رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (حالة إيجابية واحدة)

– رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

– رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (حالة إيجابية واحدة) * وجاءت نتائج 28/11/2020 كالتالي: – رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)

– رحلة دمشق: شركة Q6 رقم 201 (حالة إيجابية واحدة)

– رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

– رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (حالة إيجابية واحدة)

– رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

– رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (حالة إيجابية واحدة)

– رحلة البصرة: الشركة العراقية رقم 135 (جميعها سلبية)

– رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

– رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (حالة إيجابية واحدة)

– رحلة باريس: شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)

– رحلة السليمانية: الشركة العراقية رقم 133 (جميعها سلبية)

– رحلة بروكسيل: شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية)

– رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)

– رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالتان إيجابيتان)

– رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية)

– رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (حالة إيجابية واحدة)

– رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلببة)

– رحلة أربيل: شركة MEA رقم 325 (حالة إيجابية واحدة)

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | وزارة الصحة: تسجيل 33 إصابة في نتائج فحوص رحلات إضافية وصلت إلى بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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