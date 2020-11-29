لبنان | المجذوب: أطلب من الأهالي عدم إرسال أولادهم الى المدارس إذا أُصيبوا بالزكام

كتبت أسماء لمنور في الأحد 29 نوفمبر 2020 11:18 مساءً - منذ 5 دقائق

أشار وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب إلى أن قرار فتح المدارس اتى ضمن خطة الدولة بإعادة فتح البلد.

وقال المجذوب في حديثٍ لـ”الجديد” إنه يتفهم معاناة الأساتذة لكن للتعليم المدمج إيجابيات أكثر من التعلم عن بعد، ولفت إلى أن الكمامة أصبحت جزءًا من حياتنا.

وطلب المجذوب من الأهالي عدم إرسال أولادهم الى المدارس إذا أُصيبوا بالزكام أو عانوا من ارتفاع في الحرارة.

يشار إلى اتحاد أهالي الطلاب، حمّل الجهات الرسمية المعنية كامل المسؤولية القانونية في حال ضياع العام الدراسي أو إنتشار الكورونا بين التلاميذ و المعلمين واولياء الامر.

ورأى الإتحاد وجوب إعطاء الأهالي الحق باختيار نوع التعليم الذي يسدى لأولادهم حضورياً او عن بعد بالنظر لظروف كل منهم وفق ما تنص عليه الفقرة ٣ من المادة ٢٦ من الإعلان العالمي لحقوق الانسان .

‎كما رأى وجوب التريّث في العودة الحضورية او المدمجة للمدارس لما بعد عطلة رأس السنة بانتظار وضوح الرؤية حول وضع الكورونا ، كما الوضوح العملاني لخطة الحكومة فيما خص العام الدراسي الراهن.