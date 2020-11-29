لبنان | مع نهاية مرحلة التعبئة.. 13 وفاة و 1266 إصابة بفيروس كورونا

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آخر تحديث: 29 - نوفمبر - 2020 8:34 مساءً
تزايد حالات الإصابات بكورونا في لبنان
أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 1266 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” منهم 1255 حالة تعود لمحليين و11 لوافدبن، توازياً مع تسجيل 13 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.
ولفتت الوزارة، في تقريرها اليومي حول مستجدات “كوفيد 19″، إلى أن عدد الإصابات الإجمال ارتفع في البلاد إلى 126903 حالة، في وقت وصل عدد ضحايا الوباء الإجمالي إلى 1004 حالة وفاة.
كما أوضحت أن هناك 984 حالة استشفاء، 352 حالة في العناية المركزة، بينما هناك 135 حالة على أجهزة التنفس الإصطناعي.
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