لبنان | مع نهاية مرحلة التعبئة.. 13 وفاة و 1266 إصابة بفيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 29 نوفمبر 2020 09:12 مساءً - منذ 36 دقيقة

آخر تحديث: 29 - نوفمبر - 2020 8:34 مساءً

أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ تسجيل 1266 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد “​كوفيد 19​” منهم 1255 حالة تعود لمحليين و11 لوافدبن، توازياً مع تسجيل 13 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

ولفتت الوزارة، في تقريرها اليومي حول مستجدات “كوفيد 19″، إلى أن عدد ​الإصابات​ الإجمال ارتفع في البلاد إلى 126903 حالة، في وقت وصل عدد ​ضحايا​ الوباء الإجمالي إلى 1004 حالة وفاة.

كما أوضحت أن هناك 984 حالة استشفاء، 352 حالة في العناية المركزة، بينما هناك 135 حالة على أجهزة ​التنفس​ الإصطناعي.