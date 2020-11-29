لبنان | مصلحة الابحاث العلمية الزراعية تحضر كل الملفات الضرورية للتدقيق المالي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 29 نوفمبر 2020 07:12 مساءً - منذ 39 دقيقة

بعد رفع السرية المصرفية عن نفسه، طلب رئيس مجلس الادارة – المدير العام لمصلحة الابحاث العلمية الزراعية ميشال افرام، من قسم المحاسبة في المصلحة، تحضير كل الملفات الضرورية للتدقيق المالي الجنائي منذ العام ٢٠٠٢.

وتمنت ادارة المصلحة أن تكون أولى المؤسسات التي تخضع للتدقيق المالي الجنائي في حال البدء به.

واكدت المصلحة استعدادها لتقديم كل الملفات وبكل شفافية.